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Общество

Проект спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем в Сарове одобрен экспертизой

13 декабря 2024 10:44  [100] Общество

Фото: инспекция гостройнадзора Нижегородской области

Проект спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем в Сарове в Нижегородской области одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Спорткомплекс с гостиницей будет построен в районе поймы реки Сатис в Заречном районе города ядерщиков.

Проектную документацию подготовили специалисты саровского ООО "Саровинвест 2", а застройщиком выступает ООО "Саровинвест".

По данным инспекции госстройнадзора Нижегородской области, комплекс будет состоять из трёх корпусов.

"Спортивно-оздоровительный центр на 90 человек с тренажерным залом разместится в первом и втором корпусе. В третьем корпусе запланированы двухуровневые номера-студии. Проектом предусмотрены открытые и подземные автостоянки на 250 машин", - говорится в сообщении.

Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гостиницы Саров
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