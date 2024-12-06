Проект спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем в Сарове одобрен экспертизой

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Проект спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем в Сарове в Нижегородской области одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Спорткомплекс с гостиницей будет построен в районе поймы реки Сатис в Заречном районе города ядерщиков.
Проектную документацию подготовили специалисты саровского ООО "Саровинвест 2", а застройщиком выступает ООО "Саровинвест".
По данным инспекции госстройнадзора Нижегородской области, комплекс будет состоять из трёх корпусов.
"Спортивно-оздоровительный центр на 90 человек с тренажерным залом разместится в первом и втором корпусе. В третьем корпусе запланированы двухуровневые номера-студии. Проектом предусмотрены открытые и подземные автостоянки на 250 машин", - говорится в сообщении.
Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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