Восемь сервисов запустили и доработали в ноябре на "Госуслугах" Общество

На портале "Госуслуги" в ноябре этого года запущены два новых сервиса и две новые услуги, а также доработаны один сервис и три услуги, сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко отметил, что в ноябре на "Госуслугах", в частности, появились сервисы "жизненные ситуации" для восстановления и замены документов, а также были обновлены социально значимые госуслуги, которые связаны с пенсионными накоплениями граждан, помощью жителям Курской области и строительством.

Так, новый сервис "Жизненная ситуация" поможет восстановить паспорт гражданина России в случае его утери, кражи или если документ испорчен. Кроме того, сервис окажет помощь в восстановлении полиса ОМС, загранпаспорта, водительского удостоверения, в том числе международного, пенсионных документов, документов об образовании, а также позволит узнать номер своего утерянного СНИЛС и ИНН. Также сервис помогает поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или смены имени, внести новые паспортные данные в личный кабинет на портале "Госуслуги" и заменить остальные документы, в том числе загранпаспорт, военный билет и водительские права.

Ранее сообщалось, что количество документов для записи в детский сад сократят в Нижегородской области.