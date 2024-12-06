Приложение "Госуслуги.Дом" используют более 172 тысяч нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба Минстроя России

Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются уже более 172 тысяч нижегородцев. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, только за последнюю неделю приложение скачали 2,1 тысячи жителей региона. В целом по стране количество пользователей приложения превышает 7 млн человек.

Комплексная работа по цифровому преобразованию сферы ЖКХ для улучшения качества предоставления коммунальных услуг ведется по инициативе президента России Владимира Путина.

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" значительно упрощает процесс решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере, предоставляя все услуги в одном месте. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в стране активно внедряются цифровые решения в строительстве и в сфере ЖКХ.

"Практически все участники отрасли следят за заполнением данных в системе ГИС ЖКХ, что упрощает гражданам доступ к достоверной информации при использовании "Госуслуги.Дом" При этом цифровые сервисы ГИС ЖКХ успешно используют не только граждане, но и органы власти. Цифровизация в данной области действительно важна, особенно учитывая планы по модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет", - сказал Марат Хуснуллин.

Через приложение владельцы квартир могут передавать показания счётчиков, оплачивать коммунальные услуги и отправлять заявки. Кроме того, у пользователей есть возможность участвовать в голосованиях на собраниях собственников, знакомиться с планами капитального ремонта и следить за отчётами управляющей компании. Также доступна возможность заказывать поверку счётчиков и оформлять страхование квартиры.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что для развития приложения оператор системы добавит возможность использования "Госуслуги.Дом" владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника.

Приложение "Госуслуги.Дом" систематически обновляется и дополняется новыми функциями. Так, в сентябре текущего года была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.

Ранее сообщалось, что подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг".