Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2024 16:25  [312] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода прокомментировала затопление квартир в доме №37 на Фучика
08 декабря 2024 14:26  [274] Нижегородскому Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя Героя СВО Максима Настина
08 декабря 2024 13:43  [283] Школу на 675 мест достроили в Анкудиновке Нижегородской области по нацпроекту
08 декабря 2024 10:29  [337] Новогодняя площадка откроется на Нижегородской ярмарке 28 декабря
07 декабря 2024 18:12  [528] Жильцы дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде возвращаются в свои квартиры
07 декабря 2024 15:45  [506] Вечный огонь снова зажгли в Арзамасе после масштабной реконструкции мемориала
07 декабря 2024 15:07  [430] Выставочный зал музея истории АО "АПЗ" обновился после ремонта
07 декабря 2024 13:04  [460] Премии в области медицинской науки учреждены в России
07 декабря 2024 12:28  [573] Дефицит кадров в муниципальных дорожных предприятиях Нижнего Новгорода составляет 45%
07 декабря 2024 10:53  [445] Ещё 6 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2024 году
Общество

Приложение "Госуслуги.Дом" используют более 172 тысяч нижегородцев

06 декабря 2024 11:25  [707] Общество

Фото: пресс-служба Минстроя России

Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются уже более 172 тысяч нижегородцев. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области,  только за последнюю неделю приложение скачали 2,1 тысячи жителей региона. В целом по стране количество пользователей приложения превышает 7 млн человек.

Комплексная работа по цифровому преобразованию сферы ЖКХ для улучшения качества предоставления коммунальных услуг ведется по инициативе президента России Владимира Путина.

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" значительно упрощает процесс решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере, предоставляя все услуги в одном месте. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в стране активно внедряются цифровые решения в строительстве и в сфере ЖКХ.

"Практически все участники отрасли следят за заполнением данных в системе ГИС ЖКХ, что упрощает гражданам доступ к достоверной информации при использовании "Госуслуги.Дом" При этом цифровые сервисы ГИС ЖКХ успешно используют не только граждане, но и органы власти. Цифровизация в данной области действительно важна, особенно учитывая планы по модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет", - сказал Марат Хуснуллин.

Через приложение владельцы квартир могут передавать показания счётчиков, оплачивать коммунальные услуги и отправлять заявки. Кроме того, у пользователей есть возможность участвовать в голосованиях на собраниях собственников, знакомиться с планами капитального ремонта и следить за отчётами управляющей компании. Также доступна возможность заказывать поверку счётчиков и оформлять страхование квартиры.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что для развития приложения оператор системы добавит возможность использования "Госуслуги.Дом" владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника.

Приложение "Госуслуги.Дом" систематически обновляется и дополняется новыми функциями. Так, в сентябре текущего года была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.

Ранее сообщалось, что подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Приложение
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2024 11:22  [657] Сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов заработали на Госуслугах
26 ноября 2024 16:04  [720] Опция самозапрета кредита может появиться на портале "Госуслуги"
25 ноября 2024 14:57  [619] Удостоверение и статус многодетной семьи можно оформить на портале "Госуслуги"
23 сентября 2024 11:15  [891] Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев
26 августа 2024 14:35  [1009] Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph