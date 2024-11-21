Сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов заработали на Госуслугах Общество

На портале "Госуслуги" запущены сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщает Правительство РФ.

Особенность таких сервисов в том, что услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно и находятся в одном месте на портале "Госуслуги".

Сервис "Жизненная ситуация" для восстановления документов – https://www.gosuslugi.ru/landing/document-recovery - помогает восстановить такие документы, как паспорт гражданина России (если он утерян, украден или испорчен), полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (в том числе международное), пенсионные документы, документы об образовании.

Оказание услуг по принципу "Жизненные ситуации" является частью федерального проекта "Государство для людей". Курирует реализацию проекта заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Сервисы "Жизненные ситуации" нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно, без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни", – сказал Дмитрий Григоренко.

Также сервис "Жизненная ситуация" для восстановления документов позволяет узнать номер своего утерянного СНИЛС и ИНН. Восстанавливать эти документы в бумажном виде не нужно, они всегда доступны в электронном формате, их электронные версии равноценны бумажным документам.

Ожидается, что в 2025 году благодаря сервису "Жизненная ситуация" в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов – в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 17 до 13. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится – до 6 вместо 15.

Сервис "Жизненная ситуация" для замены документов помогает поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени, а также внести новые паспортные данные в личный кабинет портала "Госуслуги" и заменить остальные документы, такие как загранпаспорт, военный билет, водительские права.

Документы, связанные с наличием имущественных прав, менять необязательно. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или перемене имени.

Объединение государственных услуг по принципу "жизненных ситуаций" представляет собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 19 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах "Госуслуги" и "МСП.РФ". В их числе такие сервисы, как "Многодетная семья", "Переезд в другой регион", "Участие в спортивных соревнованиях", "Выезд на охоту и рыбалку", "Попадание в чрезвычайную ситуацию", "Организация логистики грузов", "Открытие частной школы", "Открытие аптеки", "Открытие туристического объекта".

За счет объединения государственных услуг по принципу "Жизненные ситуации" их получение существенно упростилось благодаря сокращению сроков предоставления услуг, количества требуемых документов и количества очных визитов в ведомства.

Одна "жизненная ситуация" включает в себя в среднем 19 государственных услуг. До конца 2024 года планируется запуск 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня.

На сегодняшний день сервисами "Жизненные ситуации" воспользовалось около 1,5 миллиона человек. Работа по реализации "жизненных ситуаций" проходит и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных "жизненных ситуаций".

Федеральный проект "Государство для людей" включен в перечень инициатив социально-экономического развития России, его реализация осуществляется на федеральном и региональном уровнях государственной власти с 2021 года.