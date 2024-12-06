Сокращение количества документов для записи в детский сад
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Общество

Количество документов для записи в детский сад сократят в Нижегородской области

13 декабря 2024 10:58  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области будет сокращено количество документов, необходимых для записи детей в детский сад. 

Как сообщает пресс-служба облправительства, Минобрнауки региона и региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг в ходе анализа определили действия и документы, которые являются излишними при постановке в очередь.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что комплект документов существенно сократился – основную часть МСУ должны будут запрашивать у профильных ведомств самостоятельно. Благодаря этому, срок постановки на учёт сократится в 10 раз – с 30 до 3 дней.

"Получить услугу жители смогут в МФЦ, администрациях или онлайн – на портале "Госуслуги" и портале образовательных услуг Нижегородской области. При онлайн-формате информация о записи ребенка придет в личный кабинет", - сказал Егор Поляков

В I полугодии 2025 года (после утверждения административных регламентов) заявителю необязательно будет предоставлять такие документы, как:

- свидетельство о рождении;

- справка об инвалидности;

- удостоверение многодетной семьи;

- документ о месте работы родителя или законного представителя;

- документ, подтверждающий нахождение ребенка под опекой;

- документ, подтверждающий статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- удостоверение ветерана боевых действий;

- справка о статусе безработного.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков пояснил, что в случаях, когда документы, удостоверяющие личность заявителя или ребенка, выданы иностранным государством, ребенок имеет право на внеочередное зачисление или нуждается в группе определенной направленности, то родитель или законный представитель может прикрепить скан-копии соответствующих документов на портале "Госуслуги" или портале образовательных услуг региона.

Если заявление оформляется в МФЦ, то необходимо предоставить паспорт (для удостоверения личности родителя) и данные свидетельства о рождении. В некоторых случаях могут попросить предъявить документ, подтверждающий льготную категорию.

Нижегородцы могут воспользоваться предварительной записью для получения различных услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр.

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов заработали на Госуслугах.

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Теги:
Госуслуги Детсады
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