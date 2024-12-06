Высотный дом со спортплощадкой построят на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде Общество

Фото: mingrad.nobl.ru

Министерство градостроительной деятельности региона утвердило проект планировки и межевания участка для застройки участка по механизму КРТ в границах улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.

ООО "Интерград" подготовило документацию по планировке территории для участка площадью 1, 31 га. Заказчиком выступило ООО "Каскад Проект специализированный застройщик".

На земельном участке планируется строительство дома переменной этажности высотой в 1,6,20 и 25 этажей. В высотном доме запланирован встроенный детский сад на 90 мест и подземный паркинг на 139 автомобилей.

Рядом с домом обустроят детские площадки и спортивную площадку площадью 903 кв. метра, а также надземную парковку на 87 машиномест.

Напомним, крупнейший в Нижегородской области жилой квартал построят по КРТ у деревни Ольгино за 29 млрд рублей.