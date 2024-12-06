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Экономика

Ликеро-водочный завод "Бальзам" в Нижегородской области может стать банкротом

13 декабря 2024 18:28  [123] Экономика

Фото: unsplash.com

Гострудинспекция в Нижегородской организовала внеплановую проверку области ООО "Бальзам", занимающееся производством алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне суд принял исковое заявление о банкротстве ликеро-водочного завода "Бальзам" как работодателя. Между тем, на предприятии работает около 50 человек, в том числе по совместительству.

На основании этой информации, гострудинспекция в Нижегородской области приняла решение провести внеплановую проверку.

"При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению",- говорится в сообщении.

Напомним, приостановка лицензии спиртзавода "Чугуновский" не отразится на работе компании Novabev Group.

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Теги:
Алкоголь Промышленность
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