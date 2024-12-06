Двадцать экспертов вошли в обновленный Общественный совет при управлении охраны ОКН Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первая встреча обновленного Общественного совета при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области состоялась в Нижегородском кремле. Совет формируется из числа представителей научных учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов организаций, деятельность которых связана с сохранением объектов культурного наследия. В него вошли 20 экспертов.

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед подчеркнул, что, с одной стороны, в обновленный состав Общественного совета при управлении вошли молодые, но при этом признанные эксперты, с другой – совет нарастил компетенции.

"Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по привлечению инвесторов к восстановлению ОКН с использованием механизмов Дом.РФ. Надеюсь, Общественный совет активно включится и в эту работу, в том числе будет выезжать в районы Нижегородской области, чтобы принимать объективные и взвешенные решения в сфере сохранения объектов культурного наследия", - подчеркнул Григорий Меламед.

С 2020 по 2024 год в государственный реестр объектов культурного наследия в Нижегородской области включено 90 объектов, обладающих историко-культурной ценностью. Значительная часть вновь включенных в реестр - это бывшие многоквартирные дома, расселенные по признакам аварийности. Члены Общественного совета привлекаются к работе по оценке культурной и исторической значимости здания на этапе принятия решений о включении либо об отказе во включении здания в реестр ОКН или в перечень ценных градоформирующих объектов. Новый состав Общественного совета избран на пять лет.