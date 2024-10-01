Ограничить сбор персональных данных предложили в России Общество

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Роскомнадзор внес предложение ввести обязательные стандарты обработки персональных данных и разрешить собирать только необходимые сведения. Как сообщил порталу РБК представитель ведомства, инициатива находится на стадии предложения.

По данным источника РБК, организации смогут собирать данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, а сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит в настоящее время. В этом случае данным будут получаться не граждан, а от уполномоченных органов, если это необходимо.

Как отметили в Роскомнадзоре, сейчас в некоторых случаях персональные данные собирают "на всякий случай". Оператором персональных данных становится любой, кто их обрабатывает.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, это более 5 млн юридических лиц в России, в том числе индивидуальные предприниматели, которые не могут обеспечить их защиту. В этой связи депутат предложил создать институт доверенных операторов, которые будут хранить персональные данные для тех, кто не может сделать это самостоятельно. На них Александр Хинштейн предлагал возложить процесс обработки данных. Таких операторов, по его мысли, будет контролировать государство, и в случае необходимости другие участники рынка смогут получать доступ к этим данным через защищенные каналы. Напомним, около 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн адресов электронных почт утекли в сеть с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что правила ведения каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч создали в России.