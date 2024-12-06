Запрет на добычу налима вводится в Нижегородской области с 15 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области вводится запрет на добычу налима. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, запрет будет действовать с 15 декабря 2024 года до 31 января 2025 года и связан с началом нерестового периода пресноводной рыбы.

Согласно сообщению, в указанный период госинспекторы усилят контроль в местах массового скопления налима. В период нереста налима, в соответствии с постановлением правительства России, рассчитывается ущерб за незаконный вылов рыбы в отношении каждого добытого налима в двойном размере, независимо от размера и веса улова. Так, ущерб за один экземпляр составит 500 рублей.

Кроме того, за нарушение правил рыболовства предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей. В особых случаях нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Чебоксарском водохранилище будут внесены в новую систему координат.