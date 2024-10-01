Границы 16 рыболовных участков на Чебоксарском водохранилище будут внесены в новую систему координат

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Границы 16 рыболовных участков, которые расположены в акватории Чебоксарского водохранилища и реки Оки, будут переведены в геодезическую систему координат (ГСК-2011). Как сообщает Минлесхоз Нижегородской области, это позволит рыбопромысловикам в онлайн-режиме видеть точные границы своих рыболовных участков.

По словам министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, во время проведения работ по определению границ присутствовали представители рыбопромысловых организаций.

"Важно, чтобы рыбопромысловики, которые осуществляют рыболовство на определенной территории, хорошо знали свой участок и не выходили за его пределы, тем самым нарушая требования законодательства", - отметил Роман Воробьев.

Работы по определению границ рыболовных участков по заказу Минлесхоза проводил "Поволжский леспроект" - филиал государственной лесоучетной организации "Рослесинфорг". Были пересчитаны географические координаты шести рыболовных участков Чебоксарского водохранилища в новую систему координат, а также проведена инженерно-геодезическая работа по установлению границ в ГСК-2011 географических координат 10 рыболовных участков, границы которых установлены по судовому ходу.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие промышленное рыболовство на данных участках, поддержали решение доработать вопрос по площадям рыбоводных участков, исключив острова, которые находятся внутри границ.

Кроме того, по результатам заседания комиссии министерству поручено направить в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству необходимые документы для внесения изменений в соответствующее постановление правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.