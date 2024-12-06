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Происшествия

Мошенники втянули нижегородку в схему "сбережения средств" и сделали её курьером

16 декабря 2024 09:47  [35] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала пособникам мошенников, думая, что помогает другим нижегородцам сохранить их сбережения от посягательств злоумышленников. Действуя из благих побуждений, она забирала у обманутых граждан деньги и переводила на "безопасные счета". Схему аферистов удалось вскрыть после обращения в полицию одной из пострадавших.

Так, 66-летняя жительница областного центра рассказала в полиции, что ей позвонил якобы представитель оператора сотовой связи с сообщением о необходимости продления договора по обслуживанию сим-карты.

Далее с ней связались сотрудник сайта "Госуслуги" и менеджер банка, которые сообщили пенсионерке, что к её личным сбережениям получили доступ третьи лица. Для отмены сомнительной операции женщину убедили обналичить средства и следовать их дальнейшим указаниям. Ей следовало приехать к одному из торговых центров Канавинского района, и передать 300 тысяч рублей неизвестной гражданке.

По данному факту в возбудили уголовное дело по п ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия сотрудники уголовного розыска установили личность женщины-курьера. Ей оказалась 54-летняя жительница Советского района. Она рассказала полицейским, что полученные от пенсионерки деньги она перевела на реквизиты, которые ранее ей продиктовали якобы правоохранители. Оказалось, что нижегородка сама оказалась жертвой обмана.

Несколькими днями ранее ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Женщину так же убедили, что мошенники пытаются получить доступ к её сбережениям, и предложили перевести 974 тысячи рублей на "безопасный счёт".

Далее аферисты попросили о содействии - помогать другим гражданам сохранить сбережения от действий мошенников. Горожанка трижды забирала деньги у жителей разных районов, после чего все суммы переводила на указанные расчётные счета.

Как ранее выяснил телеканал "360", полицейский никогда не позвонит и не скажет, что человеку надо поучаствовать в какой-то операции по задержанию злоумышленника или следственных дейcтвий, перевести деньги на какой-то резервный счёт. Никаких резервных и безопасных счетов попросту не существует.

В управления безопасности Банка России подтвердили, что Центробанк никогда не работал со счетами физических лиц, не звонит им и не просит провести какие-то операции в коммерческих банках. Более того, службы безопасности банков не просят подтверждений от клиента - они просто блокируют подозрительные операции.

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Теги:
МВД Мошенничество Пенсионеры
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