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Экономика

Правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества

26 ноября 2024 14:40  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство России вместе с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, в результате этих мер гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества.

Дмитрий Григоренко отметил, что авторы документа детально проанализировали самые распространенные мошеннические схемы, такие как обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта, и разработали меры для защиты от таких угроз. Всего законопроект включает порядка 30 мер.

Например, это возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона пользователя будет отображаться название организации. При этом законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Вице-премьер отметил, это поможет людям сразу распознавать мошенничество - они будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.

По данным вице-президента Сбербанка по кибербезопасности Сергея Лебедя, 85% случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 кол-центров на Украине. И если в 2021 году россиянам поступало 2 млн звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 млн в сутки. В настоящее время количество случаев значительно уменьшилось - до 6 млн в день.

Ранее сообщалось, что эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Правительство РФ
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