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Общество

ФСБ выявила международную сеть мошеннических кол-центров

09 декабря 2024 09:45  [152] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ФСБ России пресекла работу международной сети мошеннических кол-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время экс-министр обороны Грузии скрывается в Лондоне.

По данным ФСБ, кол-центры входили в состав международной преступной группы, которая под видом инвестиционных сделок занималась массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.  Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек из 50 стран. Доходы мошенников достигали 1 млн долларов в день.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены руководители действующих на территории России "колл-центров". Это гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, и гражданин Израиля и Грузии Тодва - он объявлен в розыск. Оба фигуранта по заданию СБУ в 2022 году организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

В ведомстве отметили, что в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров. Они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе.

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Теги:
мошенники Мошенничество ФСБ
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