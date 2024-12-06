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Происшествия

Жительница Арзамаса потеряла 1,5 млн рублей после общения с мошенником

14 декабря 2024 16:25  [84] Происшествия

Жительница Арзамаса потеряла 1,5 млн рублей после общения с мошенником.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительного ведомства.

Собеседник сообщил, что со счетов нижегородки кто-то пытается списать деньги на финансирование иностранных организаций. Кроме того, злоумышленник сообщил, что за подобное женщине грозит уголовная ответственность.

Чтобы обезопасить средства, аферист предложил перевести деньги на некий безопасный счет. На протяжении недели пенсионерка поддерживала связь с преступником. За это время она успела оформить несколько кредитов и вместе со своими сбережениями перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился 700 тысяч рублей при покупке несуществующего автомобиля.

 

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Теги:
Кредит мошенники Мошенничество
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