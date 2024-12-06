Троллейбусы №13 возобновили движение в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Троллейбусы №13 возобновили движение в Нижнем Новгороде с 16 декабря. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.

Движение троллейбусов приостановили на неделю из-за проведения ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Кузнечихинской.

"В настоящее время они стали курсировать по прежнему маршруту", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за окончания ремонтно-восстановительных работ в течение дня будет возобновлено движение автобусов А-7.

Напомним, что около 58 км трамвайных путей реконструировали в Нижнем Новгороде.