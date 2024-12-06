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Троллейбусы №13 возобновили движение в Нижнем Новгороде с 16 декабря. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.
Движение троллейбусов приостановили на неделю из-за проведения ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Кузнечихинской.
"В настоящее время они стали курсировать по прежнему маршруту", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за окончания ремонтно-восстановительных работ в течение дня будет возобновлено движение автобусов А-7.
Напомним, что около 58 км трамвайных путей реконструировали в Нижнем Новгороде.
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