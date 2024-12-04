Движение троллейбусов №13 приостановят в Нижнем Новгороде до 16 декабря

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Движение троллейбусов №13 приостановят в Нижнем Новгороде с 9 до 16 декабря. Об этом сообщает "Центр развития транспортных систем".
Троллейбусы не будут ходить в это время из-за проведения ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Кузнечихинской.
Напомним, движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде планируется восстановить до конца года.
Также ранее сообщалось, что около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде.
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