Движение троллейбусов №13 приостановят в Нижнем Новгороде до 16 декабря Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение троллейбусов №13 приостановят в Нижнем Новгороде с 9 до 16 декабря. Об этом сообщает "Центр развития транспортных систем".

Троллейбусы не будут ходить в это время из-за проведения ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Кузнечихинской.

Напомним, движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде планируется восстановить до конца года.

Также ранее сообщалось, что около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде.