Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку

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Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор заместителю генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "170 ремонтный завод средств обеспечения полётов", которого обвиняют в получении взятки.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области, данное предприятие участвует в выполнении гособоронзаказа по проведению комплексного и капитального ремонта средств обеспечения полётов общего применения, автомобилей и двигателей.
Согласно информации, заместитель директора Чемоданов с использованием своего должностного положения вымогал денежные средства с поставщика запасных частей, которые применяются для выполнения госзаказа в интересах минобороны РФ. Размер полученной взятки не уточняется.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, ему придётся заплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.
Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном.Ранее сообщалось, что руководителя швейной фабрики в Нижегородской области арестовали за взятку. Подозреваемый в 2017 году передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ 4 млн рублей, чтобы его предприятие привлекли в качестве соисполнителя по госконтрактам.
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