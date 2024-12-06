Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор заместителю генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "170 ремонтный завод средств обеспечения полётов", которого обвиняют в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области, данное предприятие участвует в выполнении гособоронзаказа по проведению комплексного и капитального ремонта средств обеспечения полётов общего применения, автомобилей и двигателей.

Согласно информации, заместитель директора Чемоданов с использованием своего должностного положения вымогал денежные средства с поставщика запасных частей, которые применяются для выполнения госзаказа в интересах минобороны РФ. Размер полученной взятки не уточняется.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, ему придётся заплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном.