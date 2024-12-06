Сокращение количества документов для записи в детский сад
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
16 декабря 2024 13:34  [100] Нижегородцев приглашают к участию в премии "Молодой промышленник года"
16 декабря 2024 11:14  [172] Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки
16 декабря 2024 10:13  [210] Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году
14 декабря 2024 14:57  [509] Нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства
13 декабря 2024 17:02  [514] Евгений Чинцов принял участие в Уроке мужества с бойцами СВО для 500 школьников и студентов Москвы
13 декабря 2024 15:27  [521] Сорок тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
13 декабря 2024 14:19  [533] Более 500 нижегородцев зарегистрировали своё дело в центрах "Мой бизнес" за 11 месяцев
13 декабря 2024 13:05  [536] "Т Плюс" представила проекты по цифровизации ESG на международном форуме "Со.Знание-2024"
13 декабря 2024 09:35  [568] Свыше 20 новых сценариев самопроверки бизнеса создали на портале "Электронный инспектор" в 2024 году
12 декабря 2024 17:09  [583] Новый рейтинг инвестклимата российских регионов представят в 2025 году
Бизнес

Нижегородцев приглашают к участию в премии "Молодой промышленник года"

16 декабря 2024 13:34  [100] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководителей нижегородских предприятий пригласили принять участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором премии является межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" при поддержке Минпромторга России и Минпрома Нижегородской области.

Стать участником премии могут основатели, руководители и главные инженеры промышленных предприятий Нижегородской области младше 40 лет. При этом годовой оборот компании должен составлять от 120 млн до 2 млрд рублей. Подать заявку можно на сайте Минпромторга РФ до 15 февраля 2025 года.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, нижегородцы каждый год не только активно участвуют в премии "Молодой промышленник года", но и становятся финалистами и победителями конкурса .

В рамках премии "Молодой промышленник года" определят Топ-100 лауреатов, которые будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в рамках Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что за всё время проведения премии в топ-100 входили руководители 17 нижегородских компаний, а победителями стали четверо. Все они активно используют в своей работе господдержку - инструменты нацпроектов "Производительность труда","Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, по словам министра, в Нижегородской области активно работает региональное отделение межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", которое возглавляет один из победителей премии – гендиректор ООО "Корона" из Павлова Михаил Ермошин. За эту работу он был отмечен благодарственным письмом Минпромторга России.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг МСП Премия
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2024 11:14  [172] Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки
14 декабря 2024 14:57  [509] Нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства
16 ноября 2024 17:13  [972] Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров 
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph