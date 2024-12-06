Нижегородцев приглашают к участию в премии "Молодой промышленник года" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководителей нижегородских предприятий пригласили принять участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором премии является межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" при поддержке Минпромторга России и Минпрома Нижегородской области.

Стать участником премии могут основатели, руководители и главные инженеры промышленных предприятий Нижегородской области младше 40 лет. При этом годовой оборот компании должен составлять от 120 млн до 2 млрд рублей. Подать заявку можно на сайте Минпромторга РФ до 15 февраля 2025 года.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, нижегородцы каждый год не только активно участвуют в премии "Молодой промышленник года", но и становятся финалистами и победителями конкурса .

В рамках премии "Молодой промышленник года" определят Топ-100 лауреатов, которые будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в рамках Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что за всё время проведения премии в топ-100 входили руководители 17 нижегородских компаний, а победителями стали четверо. Все они активно используют в своей работе господдержку - инструменты нацпроектов "Производительность труда","Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, по словам министра, в Нижегородской области активно работает региональное отделение межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", которое возглавляет один из победителей премии – гендиректор ООО "Корона" из Павлова Михаил Ермошин. За эту работу он был отмечен благодарственным письмом Минпромторга России.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров.