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Бизнес

Нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства

14 декабря 2024 14:57  [71] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородской области вошли в топ-10 в стране по объему привлеченных кредитов с помощью механизма "зонтичных" поручительств, которые предоставляются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Как сообщает Корпорация МСП, с начала запуска механизма "зонтичных" поручительств в 2021 году нижегородский бизнес привлек по этой схеме 20 млрд рублей кредитных средств.

Всего же российские предприниматели с 2021 года при помощи "зонтичных" поручительств получили в кредит более 890 млрд рублей. С использованием инструмента выдано более 90 тысяч кредитов. 

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что около 33 % от общего объема приходится на МСП, которые ведут свою деятельность в отраслях экономики, позволяющие наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг.  Например,  обрабатывающие производства при помощи "зонтичных" поручительств получили финансирование на сумму более 205 млрд рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании – более 33 млрд рублей, IT-компании – около 32 млрд рублей, гостиницы и общепит – более 22 млрд рублей.

"Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.

Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Более подробно узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее сообщалось, что более 500 нижегородцев зарегистрировали своё дело в центрах "Мой бизнес" за 11 месяцев.

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Теги:
Корпорация МСП Мой бизнес МСП
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