Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров Экономика

Минпромторг России планирует до конца года определить дополнительные меры поддержки для развития индустрии детских товаров.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса "Родная игрушка".

"До конца года мы планируем определить дополнительные меры, которые мы могли бы использовать для поддержки и этого конкурса и индустрии детских товаров", - сказал глава Минпромторга.

Антон Алиханов также отметил рост рынка детских игрушек, которые производят России. Так, за прошлый год в этом сегменте вырос на 13%. Однако, доля российских игрушек невелика. По словам чиновника, в настоящее время в правительстве на согласовании находится план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на ближайшие 6 лет. В плане предусмотрено создание реестра отечественных литературных, мультипликационных киногероев. Помимо этого, предполагается делать упор на предоставление мер поддержки производителям через регионы, для чего будет использоваться единая региональная субсидия

"Мы до середины декабря проведем координационный совет по промышленности, посвятив его индустрии детских товаров. Всероссийский конкурс "Родная игрушка" там отдельно разберем, отдельно попросим наши регионы сконцентрировать некоторые свои усилия на поддержку тех производителей, которые будут брать идеи из конкурса и заниматься непосредственно реализацией производства", - отметил Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области действует кластер производителей детских товаров. В него вошли производители одежды, мебели, средств гигиены и другой продукции для детей.

Также сообщалось, что программа поддержки производителей детских товаров будет реализована в Нижегородской области.