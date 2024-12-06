Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей пригласили оценить эффективность финансовых мер государственной поддержки.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, подобные опросы на постоянной основе проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, нижегородским предпринимателям оказывают несколько видов финансовой поддержки. Для субъектов МСП предусмотрены льготные займы и поручительства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Министр отметил, что онлайн-опросы – это один из инструментов, которые позволяют регулярно получать "обратную связь" от предпринимателей.

Компании могут оценить удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем финансовой поддержки. Кроме того, есть возможность предложить варианты улучшения.

Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства