Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки

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Нижегородских предпринимателей пригласили оценить эффективность финансовых мер государственной поддержки.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, подобные опросы на постоянной основе проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.
По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, нижегородским предпринимателям оказывают несколько видов финансовой поддержки. Для субъектов МСП предусмотрены льготные займы и поручительства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Министр отметил, что онлайн-опросы – это один из инструментов, которые позволяют регулярно получать "обратную связь" от предпринимателей.
Компании могут оценить удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем финансовой поддержки. Кроме того, есть возможность предложить варианты улучшения.
Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства
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