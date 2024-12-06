Сокращение количества документов для записи в детский сад
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
16 декабря 2024 11:14  [12] Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки
16 декабря 2024 10:13  [93] Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году
14 декабря 2024 14:57  [478] Нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства
13 декабря 2024 17:02  [502] Евгений Чинцов принял участие в Уроке мужества с бойцами СВО для 500 школьников и студентов Москвы
13 декабря 2024 15:27  [495] Сорок тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
13 декабря 2024 14:19  [509] Более 500 нижегородцев зарегистрировали своё дело в центрах "Мой бизнес" за 11 месяцев
13 декабря 2024 13:05  [512] "Т Плюс" представила проекты по цифровизации ESG на международном форуме "Со.Знание-2024"
13 декабря 2024 09:35  [553] Свыше 20 новых сценариев самопроверки бизнеса создали на портале "Электронный инспектор" в 2024 году
12 декабря 2024 17:09  [577] Новый рейтинг инвестклимата российских регионов представят в 2025 году
12 декабря 2024 16:28  [606] Более тысячи предпринимателей приняли участие в конференциях "Мой бизнес 360" в 2024 году
Бизнес

Нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки

16 декабря 2024 11:14  [12] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей пригласили оценить эффективность финансовых мер государственной поддержки.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, подобные опросы на постоянной основе проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, нижегородским предпринимателям оказывают несколько видов финансовой поддержки. Для субъектов МСП предусмотрены льготные займы и поручительства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Министр отметил, что онлайн-опросы – это один из инструментов, которые позволяют регулярно получать "обратную связь" от предпринимателей.

Компании могут оценить удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем финансовой поддержки. Кроме того, есть возможность предложить варианты улучшения.

Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес МСП Опрос
Поделиться:
Новости по теме
14 декабря 2024 14:57  [478] Нижегородский бизнес вошел в топ-10 России по объему кредитов под "зонтичные" поручительства
13 декабря 2024 14:19  [509] Более 500 нижегородцев зарегистрировали своё дело в центрах "Мой бизнес" за 11 месяцев
12 декабря 2024 16:28  [606] Более тысячи предпринимателей приняли участие в конференциях "Мой бизнес 360" в 2024 году
10 декабря 2024 08:57  [865] Победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес" наградили в Нижегородской области
07 декабря 2024 17:20  [784] "Конструктор экспортного контракта" стал доступен нижегородским предпринимателям
29 ноября 2024 15:14  [598] Филиал центра "Мой бизнес" начал работу в Чкаловске
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph