Более 35 иностранцев были выдворены из Нижегородской области по постановлению суда Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

38 иностранных граждан в сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУФССП России по Нижегородской области были выдворены за пределы России по решению суда.

Как сообщает пресс-служба управления, из страны были выдворены 27 граждан Узбекистана, 5 граждан Таджикистана, 3 гражданина Кыргызстана, а также по одному гражданину Азербайджана, Туркменистана и Кубы.

Поводом для выдворения в основном являются нарушение миграционного режима и нарушение правил трудовой деятельности. До выдворения иностранные граждане содержатся в спецучреждении.

Отмечается, что все указанные граждане нарушили правила въезда и режим пребывания в стране. Данные нарушения были выявлены правоохранительными органами, в результате чего на всех граждан составлены протоколы.

В соответствии с законодательством, суд назначил им административные штрафы и выдворение за пределы страны. Судебные приставы доставили нарушителей закона до пункта пропуска через государственную границу России, препроводив всех граждан до аэропорта в Москве, и передали сотрудникам пограничной службы. Теперь мигранты смогут вновь прибыть в России только по истечении 5 лет.

Как ранее сообщил телеканал "360", более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России.

Напомним, что иностранцам станет сложнее покупать sim-карты в России.