Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2024 13:38  [82] Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России
04 декабря 2024 08:54  [199] Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
03 декабря 2024 09:07  [454] Почти килограмм метадона обнаружили полицейские у мигрантов в Сормове
03 декабря 2024 07:23  [849] Трёхлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в Верхних Печёрах
02 декабря 2024 15:36  [461] Руководителя нижегородского ООО "Прано Групп" подозревают в крупном мошенничестве
02 декабря 2024 10:57  [1131] Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Ждановского вечером 1 декабря
01 декабря 2024 15:09  [549] Нижегородку подозревают в противоправных действиях в отношении своего ребёнка
01 декабря 2024 14:23  [680] Водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге мужчин
01 декабря 2024 13:08  [1523] Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
01 декабря 2024 11:43  [503] Нижегородец фиктивно зарегистрировал 2 иностранцев в своей квартире на улице Ильинской
Происшествия

Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России

04 декабря 2024 13:38  [82] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Силовики УМВД совместно с сотрудниками Росгвардии провели внеплановый рейд на стройке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где выявили факты нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, профилактическая проверка документов у рабочих была организована на территории строящегося образовательного учреждения в конце ноября.

По итогам рейда сотрудники полиции выявили 10 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории Российской Федерации. В отношении этих граждан составлено 17 административных материалов по различным статьям КоАП РФ.

Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила около 35 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда семеро мигрантов будут выдворены из России.

Напомним, в середине ноября полицейские провели рейд на стройке школы в Дзержинске. По его итогам из страны будут выдворены 13 нелегальных мигрантов.

Как ранее сообщил телеканал "360", более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России.

Напомним также, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выдворение Миграция
Поделиться:
Новости по теме
08 ноября 2024 15:51  [744] Более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России
29 октября 2024 17:22  [639] Госдума приняла четыре законопроекта о борьбе с незаконной миграцией
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph