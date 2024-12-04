Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Силовики УМВД совместно с сотрудниками Росгвардии провели внеплановый рейд на стройке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где выявили факты нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, профилактическая проверка документов у рабочих была организована на территории строящегося образовательного учреждения в конце ноября.

По итогам рейда сотрудники полиции выявили 10 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории Российской Федерации. В отношении этих граждан составлено 17 административных материалов по различным статьям КоАП РФ.

Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила около 35 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда семеро мигрантов будут выдворены из России.

Напомним, в середине ноября полицейские провели рейд на стройке школы в Дзержинске. По его итогам из страны будут выдворены 13 нелегальных мигрантов.

Как ранее сообщил телеканал "360", более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России.

Напомним также, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.