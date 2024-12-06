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Общество

Сильные снегопады накроют Нижегородскую область 17 декабря

17 декабря 2024 07:11  [32] Общество

Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области сегодня, 17 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В частности, в течение суток прогнозируются сильные снегопады.

Повысится вероятность возникновения ЧС. На трассах федерального, регионального и местного значения возможны заторы.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям области ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок.

В поездках водителей призывают быть предельно внимательными при движении: в условиях снегопада снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями, не совершать резких манёвров, не рисковать на обгонах.

Также рекомендуется держаться подальше от зданий, остерегаться нависшего снега и сосулек, обходить опасную зону при уборке снега с крыш.

Кроме того, следует не выпускать в одиночку на улице детей, пожилых и больных людей.

Как сообщалось ранее, 17 декабря, в течение суток на фоне экстремально низкого атмосферного давления (722-726 мм рт. ст.) ожидается переменная облачность, сильный снег, местами туман. Температура опустится с -3° до -7°, ветер западный, до 5 м/с.

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Теги:
МЧС Погода Снег
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