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Общество

Щит "Владимир" прошел сложный участок под перекрестком улиц Горького и Ковалихинской

17 декабря 2024 11:49  [45] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел сложнейший участок под пересечением улиц Максима Горького и Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

По его словам, трудности возникли из-за сложных грунтов и непростой траектории.

"С этой задачей метростроевцы отлично справились и сейчас набрали хороший темп работы. Под самой улицей Максима Горького метростроители прошли уже 250 метров и уложили более 170 колец тоннельной высокоточной обделки", - пояснил глава региона.

На площади Свободы продолжается строительство демонтажной камеры для принятия тоннелепроходческого щита.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от Сенной площади более 600 метров.

Также ранее сообщалось, что сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

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Теги:
Метро Строительство
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