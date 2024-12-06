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Общество

Подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства и ремонта дороги в Семеновском районе

17 декабря 2024 13:22  [110] Общество

Гендиректора подрядной организации привлекли к административной ответственности за срыв сроков благоустройства общественного пространства и ремонта дороги в Семеновском городском округе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что подрядная организация сорвала сроки выполнения работ по благоустройству общественного пространства в селе Ильино-Заборском, ремонту асфальтобетонного покрытия на Аллее памяти павших воинов локальных военных конфликтов и ремонту дороги в поселке Сухобезводное.

В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Подрядчика оштрафовали на 290 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работы были полностью выполнены.

Напомним, подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе.

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Теги:
Благоустройство Прокуратура
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