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Общество

Красная икра в России начала дешеветь

18 декабря 2024 08:49  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Красная икра в России начала дешеветь. Снижение цен отмечается с середины ноября, а после Нового года, когда спадёт спрос, прогнозируется понижение цен ещё на 10%. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Мы понимаем, что икры в рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживёт. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет", - приводит слова эксперта РИА Новости.

Панин напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, это позволило рекордно нарастить её экспорт - до 9 тысяч тонн, остальное осталось на внутреннем рынке, но цена всё равно была высокой - 6-8 тысяч рублей за кг.

Глава Рыбного союза отметил, что в этом году цена за килограмм достигает 13 тысяч рублей. Это связано и с инфляцией, и с повышением ключевой ставки, но в первую очередь - со снижением объёма производства в 3 раза.

"В этом году классно сработали трейдеры и производители, в том плане, что просто раскрутили, разогрели рынок... В августе начали историю, что путина плохая, икры не будет, начался этот ажиотаж", - пояснил Панин.

По его словам, в итоге цены "перегрели" к середине ноября, после чего пошёл откат.

"В крупнейшей нашей специализированной "сетке" по икре цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... Цены 13 тысяч уже нет точно", - добавил он.

Кроме того, заключил эксперт, в активный сезон продаж икры реализуется солёная икра, а после Нового года - уже солёно-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и её цена.

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Теги:
Продовольствие Цены
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