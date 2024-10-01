Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 октября 2024 10:47  [61] Почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола
17 октября 2024 09:52  [146] ПФО вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках
17 октября 2024 09:15  [119] Глеб Никитин принял участие в "нулевом" чтении бюджета Нижегородской области
17 октября 2024 08:31  [142] Япония более чем в два раза нарастила экспорт автомобилей в Россию
17 октября 2024 07:41  [167] Прогнозируемое увеличение собственных доходов Нижнего Новгорода в 2025 году составляет более 25%
16 октября 2024 15:43  [280] "Дом.РФ": рост цен на новостройки остановился
16 октября 2024 14:32  [345] Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло
16 октября 2024 14:08  [440] ГАЗ намерен увеличить долю отечественных комплектующих для автомобилей до 90%
16 октября 2024 11:44  [349] Наказания за экономические преступления предложили ужесточить
15 октября 2024 18:43  [577] Завод по производству спецжидкостей для воздушных судов открылся в Дзержинске
Экономика

Почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола

17 октября 2024 10:47  [61] Экономика

Стоимость набора продуктов к новогоднему столу за год выросла на 1,43% и в октябре составила 11,74 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

По данным ассоциации, в новогодний набор продуктов вошли красная икра, красная рыба, колбасы разных видов, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.

В октябре этого года цена на красную икру в стране снизиласьна 3,8% до 6 030 рублей за 1 кг. Между тем, стоимость красной рыбы выросла на 7% до 1 161,2 рубля за 1 кг. Кроме того, за год возросла стоимость шампанского на 8,8% и составила 503,6 рубля за литр.

Также, по данным "Руспродсоюза", цены на колбасу полукопченую и варено-копченую за этот период выросли на 7,5% и составила 669,9 рублей за 1 кг, колбасу вареную - на 8,1% до 538,2 рубля за 1 кг, колбасу сырокопченую - на 9,5% до 1 280,5 рубля за 1 кг.

Помимо этого, за год на 8,1% до 822,4 рубля за 1 кг выросла стоимость сыра, майонез подорожал на 3,86% до 286,9 рубля за 1 кг, яблоки стали дороже на 18,8% - 142,2 рубля за 1 кг, цена бананов увеличилась на 3,5%  до 145,3 рубля за 1 кг. А вот стоимость апельсинов за год снизилась на 12,15% и составила 159,8 рубля за 1 кг.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Продовольствие Цены
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2024 14:32  [345] Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло
16 октября 2024 08:25  [401] Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь
15 октября 2024 17:48  [749] ФАС заметила высокую наценку на хлеб в некоторых торговых сетях
12 октября 2024 09:10  [306] ФАС проверит ценообразование на селедку и минтай в России
07 октября 2024 08:40  [637] Цены на красную икру в России могут значительно вырасти к Новому году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph