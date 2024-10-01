Почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола Экономика

Стоимость набора продуктов к новогоднему столу за год выросла на 1,43% и в октябре составила 11,74 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

По данным ассоциации, в новогодний набор продуктов вошли красная икра, красная рыба, колбасы разных видов, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.

В октябре этого года цена на красную икру в стране снизиласьна 3,8% до 6 030 рублей за 1 кг. Между тем, стоимость красной рыбы выросла на 7% до 1 161,2 рубля за 1 кг. Кроме того, за год возросла стоимость шампанского на 8,8% и составила 503,6 рубля за литр.

Также, по данным "Руспродсоюза", цены на колбасу полукопченую и варено-копченую за этот период выросли на 7,5% и составила 669,9 рублей за 1 кг, колбасу вареную - на 8,1% до 538,2 рубля за 1 кг, колбасу сырокопченую - на 9,5% до 1 280,5 рубля за 1 кг.

Помимо этого, за год на 8,1% до 822,4 рубля за 1 кг выросла стоимость сыра, майонез подорожал на 3,86% до 286,9 рубля за 1 кг, яблоки стали дороже на 18,8% - 142,2 рубля за 1 кг, цена бананов увеличилась на 3,5% до 145,3 рубля за 1 кг. А вот стоимость апельсинов за год снизилась на 12,15% и составила 159,8 рубля за 1 кг.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь.