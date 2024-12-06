Шесть мигрантов выдворили из РФ после рейда в гаражном массиве Ленинского района Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с оперативниками УГРО и представителями ППС провели рейд в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Они посетили места бытового обслуживания, а также территорию гаражного массива.



Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции проверили 27 граждан ближнего зарубежья. Особое внимание уделялось их трудовой деятельности.

Согласно предоставленной информации, по итогам рейда в отдел полиции доставлено восемь иностранцев. В отношении семи из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания), в отношении восьмого - по ч.1 ст.18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил).

По решению суда шестерых мигрантов после оплаты штрафов выдворят с территории Российской Федерации.

Ещё одному из доставленных в полицию мигранту придётся заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в середине ноября полицейские провели рейд на стройке школы в Дзержинске. По его итогам из страны будут выдворены 13 нелегальных мигрантов.

Как ранее сообщил телеканал "360", более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России.