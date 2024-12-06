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Бизнес

Новый глэмпинг на 60 номеров построили в Городецком округе при господдержке

12 декабря 2024 10:42  [43] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Городецком округе начала работу новая модульная гостиница на 60 номеров, построенная при господдержке.

Как сообщает министерство туризма и промыслов Нижегородской области, глэмпинг был построен благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Объем господдержки, которую получил инвестор, составил 90 млн рублей. Этот проект стал самым крупным среди инвестиционных в регионе.

Кроме того, в недавно открытых гостиницах в Сокольском и Городецком округах ввели еще 17 и 7 новых номеров, соответственно. Теперь в общей сложности в них доступно 25 и 30 номеров.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, благодаря конкурсу Минэкономразвития России три инвестора получили в совокупности более 168 млн в рублей в виде субсидий из федерального и регионального бюджетов на реализацию своих проектов. Также предприниматели вложили и собственные средства. В итоге на строительство трех объектов было направлено в общей сложности более 336 млн рублей.

Напомним, конкурс Минэкономразвития России проводился весной 2023 года. В нем могли принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. По условиям конкурса средства федеральной субсидии можно использовать для приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения. Размер субсидии составлял до 1,5 млн рублей на 1 номер в модульном некапитальном средстве размещения и не более 50% от стоимости всего инвестиционного проекта.

По результатам конкурса строительство новых объектов стартовало сразу в 10 муниципалитетах региона. Всего в рамках софинансирования всех инвестпроектов из средств федерального и областного бюджета выделено почти 470 млн рублей.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что ещё два глэмпинга построили в Нижегородской области благодаря нацпроекту.

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Теги:
Гостиницы Нацпроект Туризм
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