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Бизнес

Более 40 потенциальных получателей соцконтракта обучились основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"

18 декабря 2024 16:15  [157] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году основам предпринимательской деятельности обучились 45 потенциальных получателей социального контракта. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, обучение по этому направлению началось в регионе в текущем году, его проводит региональный центр "Мой бизнес".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в настоящее время нижегородцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, доступен социальный контракт на 350 тысяч рублей на открытие своего дела и 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

Для получения субсидии жителям региона необходимо предоставить в органы социальной защиты населения региона пакет документов и бизнес-план, а также пройти проверку предпринимательских компетенций на платформе МСП.РФ. Тем, кто не смог сдать тест с первого раза, областной центр "Мой бизнес" предлагает пройти бесплатное обучение и снова попробовать свои силы в тестировании. Во время курса нижегородцы получают базовые знания о юридических и правовых особенностях ведения бизнеса, бухгалтерском учете и налогообложении.

После обучения заявитель получает сертификат о прохождении обучения, который предъявляется в орган соцзащиты в составе комплекта документов.

Помимо этого, сотрудники центра "Мой бизнес" оказывают помощь на подготовительных этапах заключения соцконтракта, проводят консультации по составлению заявки и написанию бизнес-плана. Для того, чтобы пройти курс, нужно подать заявку на платформе МСП.РФ.

Всего в этом году в регионе планируется заключить около 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели выделено более 917 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели оценят услуги по предоставлению арендных площадей.

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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