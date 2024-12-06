Более 500 нижегородцев зарегистрировали своё дело в центрах "Мой бизнес" за 11 месяцев Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 500 нижегородцев бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центре "Мой бизнес" и его филиалах за 11 месяцев этого года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа зарегистрированных 49 человек оформили ООО и 465 стали индивидуальными предпринимателями.

Мера поддержки в виде оказания такой услуги реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на постоянной основе. Отмечается, что самыми популярными для регистрации бизнеса стали такие направления как грузоперевозки, пассажирские перевозки, образовательные услуги, юридические услуги, услуги в сфере красоты и розничная торговля.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регистрация через центры дает возможность предпринимателям сэкономить до 4 тысяч рублей при оформлении начальной документации. Кроме того, параллельно сотрудники центров "Мой бизнес" бесплатно консультируют по всем доступным мерам государственной поддержки.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно на портале "Мой бизнес". Для оказания услуги требуется обязательное личное присутствие в региональном центре "Мой бизнес" или его филиалах в муниципалитетах.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более тысячи предпринимателей приняли участие в конференциях "Мой бизнес 360" в 2024 году.