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Бизнес

Нижегородские предприниматели оценят услуги по предоставлению арендных площадей

17 декабря 2024 16:26  [108] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородским предпринимателям предлагают оценить процесс получения арендных площадей, предоставляемых регионом и муниципалитетами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, опросы бизнеса на регулярной основе проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Пройти опрос можно на инвестиционном портале региона.

Компаниям предлагают оценить доступность, открытость процесса документооборота и сроки оформления, полноту предоставленной информации. Кроме того, предприятия могут внести свои предложения по улучшению качества процедуры получения государственных и муниципальных арендных площадей.

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, предприниматели могут взять в аренду у государства площади под офисы или размещение производств на срок не менее пяти лет. Это нежилые здания, отдельные помещения, земельные участки. При этом муниципалитеты предоставляют аренду на льготных условиях. Помощь в подборе такого имущества оказывают, в том числе, специалисты центра "Мой бизнес" и его филиалов в округах.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки.

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Теги:
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