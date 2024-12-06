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Бизнес

Более тысячи предпринимателей приняли участие в конференциях "Мой бизнес 360" в 2024 году

12 декабря 2024 16:28  [102] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году в муниципалитетах Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" прошло десять конференций "Мой бизнес 360".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором выступил региональный центр "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в этом году все мероприятия включены в цикл конференций "Мой бизнес 360", также туда вошли районные Дни поставщика и обучение основам маркетинговой деятельности. Каждая конференция была организована по кустовому принципу – минимум три района на каждой конференции. Благодаря такому подходу удалось охватить почти в два раза больше предпринимателей, чем в прошлом году. В этом году в проекте приняло участие более 1100 представителей бизнес-сообщества из 40 муниципалитетов Нижегородской области.

Министр добавил, что налаживание деловых отношений с предприятиями из своего или соседних районов избавляет компании от целого ряда издержек: упрощаются вопросы логистики, контроля качества товара и коммуникации между партнерами.

Представители районных администраций и местных предприятий рассказывали на конференциях о своих потребностях и о критериях, которые предъявляют к поставщикам. В качестве заказчиков в мероприятиях приняли участие 70 организаций. Это производители мебели, автокомпонентов, химии, продуктов питания и электроники, судостроители, автозаводы и отели.

Кроме того эксперты центра "Мой бизнес" рассказывали участникам, как с помощью грамотного планирования перейти от первых продаж к масштабированию компании. Кроме того, предприниматели ознакомились с инструментами анализа рынка, определения целевой аудитории и выявления возможных рисков.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес" наградили в Нижегородской области.

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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