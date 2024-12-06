Самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года назвали в Нижегородской области

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В Нижегородской области подвели итоги конкурса благоустройства среди муниципальных образований.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ежегодном конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности", который проводится в 18-й раз, принимают участие практически все муниципальные образования и городские округа.
По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаила Куренкова, принимая решение, комиссия учитывает проведенные в этом году работы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также содержание дорог, фасадов и озеленение.
Победители определяются в пяти группах, в зависимости от экономического развития и численности населения. Шестая группа участников – это районы Нижнего Новгорода.
Лучшими в своих категориях по итогам смотра-конкурса были признаны:
в 1 группе:
1 место – городской округ Семеновский;
2 место – Богородский муниципальный округ;
3 место – Кстовский муниципальный округ.
во 2 группе:
1 место – Уренский муниципальный округ;
2 место – городской округ Кулебаки;
3 место – городской округ г. Первомайск.
в 3 группе:
1 место – Тоншаевский муниципальный округ;
2 место - городской округ Перевозский;
3 место – Ардатовский муниципальный округ.
в 4 группе:
1 место – Сеченовский муниципальный округ;
2 место – Шатковский муниципальный округ;
3 место – Краснобаковский муниципальный округ.
в 5 группе:
1 место – Тонкинский муниципальный округ;
2 место – Большеболдинский муниципальный округ;
3 место – Княгининский муниципальный округ и Воскресенский муниципальный округ;
в 6 группе - среди районов Нижнего Новгорода:
1 место – Нижегородский район;
2 место – Сормовский район;
3 место – Автозаводский район.
Ранее сообщалось, что более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС.
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