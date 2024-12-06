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Общество

Самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года назвали в Нижегородской области

18 декабря 2024 18:32  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги конкурса благоустройства среди муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ежегодном конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности", который проводится в 18-й раз, принимают участие практически все муниципальные образования и городские округа.

По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаила Куренкова, принимая решение, комиссия учитывает проведенные в этом году работы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также содержание дорог, фасадов и озеленение.

Победители определяются в пяти группах, в зависимости от экономического развития и численности населения. Шестая группа участников – это районы Нижнего Новгорода.

Лучшими в своих категориях по итогам смотра-конкурса были признаны:

в 1 группе:

1 место – городской округ Семеновский;

2 место – Богородский муниципальный округ;

3 место – Кстовский муниципальный округ.

во 2 группе:

1 место – Уренский муниципальный округ;

2 место – городской округ Кулебаки;

3 место – городской округ г. Первомайск.

в 3 группе:

1 место – Тоншаевский муниципальный округ;

2 место - городской округ Перевозский;

3 место – Ардатовский муниципальный округ.

в 4 группе:

1 место – Сеченовский муниципальный округ;

2 место – Шатковский муниципальный округ;

3 место – Краснобаковский муниципальный округ.

в 5 группе:

1 место – Тонкинский муниципальный округ;

2 место – Большеболдинский муниципальный округ;

3 место – Княгининский муниципальный округ и Воскресенский муниципальный округ;

в 6 группе - среди районов Нижнего Новгорода:

1 место – Нижегородский район;

2 место – Сормовский район;

3 место – Автозаводский район.

Ранее сообщалось, что более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС. 

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Теги:
Благоустройство Конкурсы ФКГС
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