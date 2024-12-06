Более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за время реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили 170 общественных пространств. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании городской Думы, представляя свой доклад о реализации нацпроектов в 2024 году

По словам мэра, ФКГС действует в Нижнем Новгороде шесть лет. Начиная с 2019 года, на территории города создаются общественные пространства современного формата, которые формируют новый культурный и социальный уровень жизни граждан. В настоящее время работы на всех объектах этого года завершены, производится оплата контрактов.

Юрий Шалабаев отметил, что в рамках благоустройства озеленяли территории, устанавливали детские игровые и спортивные площадки, площадки для выгула и дрессировки собак, кроме того, устанавливали малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства. Использовались новые технологии: интеллектуальное освещение, точки Wi-Fi, системы видеонаблюдения.

На всех благоустроенных территориях обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан. Юрий Шалабаев также напомнил, что по итогам прошлого года Нижний Новгород по индексу качества городской среды занял 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде с начала года.