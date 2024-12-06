Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2024 16:03  [24] Госдума одобрила значительное повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
12 декабря 2024 15:57  [47] Новая дорога связала три крупных ЖК в Нижнем Новгороде
12 декабря 2024 15:42  [75] В День Конституции в Нижнем Новгороде прошла акция "Мы - граждане России"
12 декабря 2024 15:34  [101] Более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС 
12 декабря 2024 15:04  [94] Доля дорог, приведённых в нормативное состояние в Нижнем Новгороде, достигла 85%
12 декабря 2024 14:58  [129] Члены АГАС обсудили роль государственных фармацевтических предприятий в обеспечении национальной лекарственной безопасности
12 декабря 2024 14:49  [122] Более 4,5 тысяч нижегородцев улучшили свои жилищные условия благодаря нацпроекту
12 декабря 2024 14:25  [120] Около 100 светофоров модернизировали в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД
12 декабря 2024 14:12  [133] Пётр Банников: "Мы выстроили эффективную систему противодействия коррупции"
12 декабря 2024 13:45  [161] Нижегородец лишился 250 тысяч рублей после установки вредоносного приложения
Общество

Более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС 

12 декабря 2024 15:34  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за время реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили 170 общественных пространств. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании городской Думы, представляя свой доклад о реализации нацпроектов в 2024 году 

По словам мэра, ФКГС действует в Нижнем Новгороде шесть лет. Начиная с 2019 года, на территории города создаются общественные пространства современного формата, которые формируют новый культурный и социальный уровень жизни граждан. В настоящее время работы на всех объектах этого года завершены, производится оплата контрактов.

Юрий Шалабаев отметил, что в рамках благоустройства озеленяли территории, устанавливали детские игровые и спортивные площадки, площадки для выгула и дрессировки собак, кроме того, устанавливали малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства. Использовались новые технологии: интеллектуальное освещение, точки Wi-Fi, системы видеонаблюдения.

На всех благоустроенных территориях обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан. Юрий Шалабаев также напомнил, что по итогам прошлого года Нижний Новгород по индексу качества городской среды занял 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде с начала года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Гордума ФКГС
Поделиться:
Новости по теме
04 декабря 2024 13:49  [640] Почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде с начала года
18 октября 2024 16:42  [1260] Благоустройство бульвара Победы по ФКГС завершили в Сормове
14 октября 2024 17:58  [999] Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде
23 сентября 2024 15:18  [970] Зеленую зону вдоль реки Параши благоустроили в Сормовском районе
19 сентября 2024 15:34  [994] Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе 
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph