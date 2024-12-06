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Общество

Почти 590 тысяч нижегородцев приняли участие в народном голосовании "Вам решать!"

12 декабря 2024 16:52  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось народное голосование в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в голосовании приняли участие почти 590 тысяч жителей. Лидерами по количеству голосов стали Борский и Арзамасский городские округа, а также Автозаводский район Нижнего Новгорода.

Губернатор  Глеб Никитин отметил важность участия в проекте.

"Народное голосование - ключевой этап. Именно мнение людей является определяющим при отборе заявленных инициатив. Важным преимуществом данной программы является не только реализация конкретных предложений жителей, но и объединяющий эффект. Люди сплачиваются, чтобы поддержать ту или иную идею. Спасибо всем, кто не остался в стороне и проголосовал!", - подчеркнул Глеб Никитин.

В этом году голосование прошло на обновленной цифровой платформе. Это сделало процесс более удобным и доступным, а число авторизованных пользователей с помощью сервиса "Госуслуги" составило более 70%. Отдать свой голос за инициативные проекты благоустройства и ремонта общественных пространств мог любой нижегородец старше 16 лет.

Народное голосование является основным и решающим этапом. По его результатам будут определены проекты-победители для реализации в 2025 году. На эти выделят 1,2 млрд рублей.

Конкурсный отбор будет проведен до конца 2024 года. О результатах голосования можно будет узнать на сайте: GOLOSZA.RU после проведения финального отбора инициатив конкурсной комиссией.

Ранее сообщалось, что инициативы жителей деревень получат дополнительные баллы при голосовании в проекте "Вам решать!"

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Голосование
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