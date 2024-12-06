Более 100 выходцев из ближнего зарубежья проверили в нижегородском хостеле Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники военно-следственного отдела по Нижегородскому гарнизону совместно с УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области провели "предупредительно-профилактические мероприятия по месту компактного проживания мигрантов и выходцев из стран бывшего СССР". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Согласно информации, рейд проводился в одном из хостелов Нижнего Новгорода при содействии военкомата Нижегородской области и силовой поддержке УФСБ и Росгвардии.

В результате мероприятий было проверено свыше 100 лиц. Из них один иностранец депортирован, пятеро привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение условий миграционного учёта).

Кроме того, в отношении четверых иностранцев подготовлены документы на аннулирование патентов на работу.

Ещё восьмерым лицам, недавно принявшим гражданство России, вручены повестки для постановки на воинский учёт.

Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.

Ранее телеканал "360" сообщал, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов планируют выдворить из России в этом году.