Троих лжегазовщиков задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские задержали троих жителей области, которые обманули нижегородскую пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 78-летняя жительница Нижегородского района заподозрила, что ее обманули сотрудники газовой службы при покупке плиты, которые в дальнейшем потребовали еще денег якобы за замену газоанализаторов.

Пожилая женщина передала полицейским приметы "газовщиков", а также сообщила время, когда мошенники должны были нанести ей визит. Участковый вместе с курсантами нижегородской Академии МВД по адресу проживания пенсионерки обнаружили двоих молодых людей, которые выходили из квартиры нижегородки. Молодые люди были одеты в униформу представителей газовой службы. Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться и оказали сопротивление при задержании. Ими оказались жители Заволжья 23 и 22 лет, один из которых ранее уже был судим за мошенничество.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что женщина передала задержанным пластиковый конверт с деньгами в размере 500 тысяч рублей. У одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли переданные пенсионеркой купюры.

Сотрудники полиции также провели обыск на съемной квартире, где проживали подозреваемые. Во время обыска был задержан ещё один подозреваемый - 24-летний заволжанин, ранее судимый за вымогательство. Его также доставили в территориальный ОВД и допросили.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Общий материальный ущерб, причиненный пенсионерке, составил 930 тысяч рублей. Изъятые 500 тысяч рублей будут возвращены потерпевшей после проведения необходимых следственных действий в рамках предварительного расследования.

Полицейские полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Нижегородской области и просят граждан, пострадавших или обладающих информацией о других эпизодах преступной деятельности данных лиц, сообщить об этом в

полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники втянули нижегородку в схему "сбережения средств" и сделали её курьером.