Игорь Комаров принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в

ежегодной Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний"

Как сообщает пресс-служба полпреда, в акции участвуют заявки детей в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из семей с низким уровнем дохода, детей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, а также детей, проживающих на новых территориях России или вынужденно покинувших свое место жительства в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Согласно сообщению, в этом году Игорь Комаров исполнит новогоднюю мечту Димы Алаева из Саратова.Восьмилетний мальчик мечтает побывать в роли пилота самолета. Кроме того, подарок от полномочного представителя получит Кирилл Кондратьев из Ижевска, который загадал желание побывать в Большом театре. Также сбудется заветная мечта 4-летней Тани Шерстобитовой из Дзержинска. Девочка мечтает о поездке на базу отдыха.

Напомним, акция "Ёлка желаний" проводится с 2018 года. За 6 лет было исполнено более 210 тысяч желаний детей со всей страны. Чтобы стать участником акции и исполнить любое желание, достаточно зайти на сайт елкажеланий.рф и выбрать раздел "Исполнить желание". По традиции в акции также примут участие заместители и помощники полномочного представителя, главные федеральные инспекторы по регионам округа, сотрудники департаментов аппарата полпреда в ПФО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 5 декабря дал старт Всероссийской акции "Ёлка желаний". Глава государства снял с новогодней ёлки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж" , три открытки с желаниями детей.