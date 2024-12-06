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Общество

Третий поток программы "Лидеры наследия" стартует в Нижегородской области в 2025 году

19 декабря 2024 14:38  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Презентация образовательного потенциала в сфере сохранения и развития исторической среды прошла на площадке "КУПНО" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие организовано Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС").  Представители муниципальных образований региона ознакомились с инструментами развития исторических территорий и вариантами их вовлечения в региональную экономику через взаимодействие с туроператорами, работу с АНО "АСИРИС" и АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Также представители агентства рассказали о старте в 2025 году третьего потока образовательной программы "Лидеры наследия" и спецпрограммы для ее выпускников "Лидеры наследия. Акселератор".

Напомним, образовательная программа "Лидеры наследия" реализуется АНО "АСИРИС" с 2023 года вместе с ННГАСУ, НИУ ВШЭ и КУПНО. В рамках программы муниципальные команды из представителей городских сообществ, инициативных групп, бизнеса, администрации, историков и краеведов под кураторством экспертов комплексно разрабатывают проект развития территории или бренда с основой на локальных символах, культурных ресурсах или историях "гениев места".

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, одним из основных показателей успеха образовательной программы можно считать формирование "команд изменений", которые делают первые шаги в реализации своих проектов, трансформируя территории.

"Существуют действительно вдохновляющие примеры. Например, команда из Воскресенского округа в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" открыла визит-центр "Светлояр», где можно получить полную информацию о "Воскресенском Поветлужье", приобрести сувениры, заказать экскурсии по природному парку и провести туристические или деловые мероприятия", – рассказал Сергей Яковлев.

Итогами первых двух образовательных потоков программы стали проекты команд из 10 муниципальных образований Нижегородской области.В следующем году эти выпускники смогут подать заявку на участие в Акселераторе, в котором для ранее разработанных инициатив будут сформированы паспорта развития исторической среды. Паспорта в свою очередь дадут возможность потенциальным инвесторам увидеть варианты продвижения бизнеса в границах исторической территории, а администрации и органам власти – понять потребности территории.

Реализация проектов в рамках программы "Лидеры наследия" отвечает целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что нижегородские власти передадут 15 домов в двух исторических кварталах инвесторам для реставрации.

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Теги:
КУПНО Нацпроект Туризм
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