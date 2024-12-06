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Общество

Режим повышенной готовности ввели в Нижновэнерго из-за ледяного дождя

20 декабря 2024 12:03  [105] Общество

Режим повышенной готовности ввели в филиале "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго" из-за ледяного дождя и гололеда, которые ожидаются в Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с этим к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовлена 281 бригада "Нижновэнерго": 870 специалистов и 422 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 6,4 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, занимающийся обменом информацией с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.

Напомним, более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Непогода Нижновэнерго
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