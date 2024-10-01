Росприроднадзор проверит регоператора "ОРБ Нижний" после пожара под Богородском Общество

Фото: Росприроднадзор

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проведет внеплановую выездную проверку ООО "ОРБ Нижний" после пожара на полигоне ТБО в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки инспекторы Роспририроднадзора осмотрят территорию полигона и возьмут проб компонентов окружающей среды.

Основанием для проверки стало превышение по содержанию в воздухе оксида углерода около места возгорания полигона.

"Это создает угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан", - пояснили в управлении.

Сотрудники Росприроднадзора проводили плановую проверку Богородского полигона ТБО в 2023 году. Тогда был обнаружен ряд нарушений природоохранных норм в части охраны воздуха, в области обращения с отходами производства и потребления. В том числе, было установлено, что регоператор допустил размещение на полигоне отходов, в состав которых входят полезные компоненты, и захоронение которых запрещено законом (автомобильные покрышки и шины, лом алюминиевых банок, стеклотара и т.п.).

Тогда ООО "ОРБ Нижний" оштрафовали и выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября. В ходе тушения площадь пожара оценивалась в 8 тысяч кв. метров. Возгорание было локализовано 30 сентября.

Также ранее сообщалось, что 15 сентября загорелся полигон ТБО в Городецком районе. Ликвидация последствий возгорания была завершена 29 сентября.