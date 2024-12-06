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Экономика

Ключевая ставка в России сохранена на уровне 21%

20 декабря 2024 14:33  [82] Экономика

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 20 декабря, вопреки ожиданиям, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил телеканал "360".

Как прокомментировали в Центробанке, этому способствовали более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, а также автономные от денежно-кредитной политики факторы.

По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%. Это обусловлено возросшим внутренним спросом.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учётом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - добавили в ведомстве.

По прогнозу регулятора, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году.

"Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования", - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.

Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом. "Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции - на 9%", - отметил он. Президент заявил, что ситуация в целом стабильная. Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит вести обоснованную денежно-кредитную политику. При этом, по её словам, снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести только к ослаблению курса рубля и ускорению инфляции.

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Теги:
Банки Ставка ЦБ РФ
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