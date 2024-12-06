Новогодние составы нижегородского метрополитена выйдут на линию 23 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новогодние составы нижегородского метрополитена выйдет в рейс 23 декабря. Как сообщает МП "Нижегородское метро", по традиции уже пятый год работники метрополитена оформляют новогодней атрибутикой вагоны для праздничного настроения пассажиров.

Праздничную атмосферу в двух четырехвагонных составах создают хвойные украшения, елочные игрушки, светящиеся гирлянды. В одном из вагонов были развешаны рисунки юных художников из школы №176. Ученики младших классов подарили свои рисунки на тему Нового года в метро,

Поезда будут ходить с 23 декабря 2024 года до 14 января 2025 годана Автозаводской и Сормовско-Мещерской линиях. Сотрудники метрополитена надеются, что пассажиры будут бережно относится к оформлению.

Ранее сообщалось, что новогодние составы нижегородского метрополитена выйдут на линию 23 декабря