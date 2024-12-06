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Новогодние составы нижегородского метрополитена выйдет в рейс 23 декабря. Как сообщает МП "Нижегородское метро", по традиции уже пятый год работники метрополитена оформляют новогодней атрибутикой вагоны для праздничного настроения пассажиров.
Праздничную атмосферу в двух четырехвагонных составах создают хвойные украшения, елочные игрушки, светящиеся гирлянды. В одном из вагонов были развешаны рисунки юных художников из школы №176. Ученики младших классов подарили свои рисунки на тему Нового года в метро,
Поезда будут ходить с 23 декабря 2024 года до 14 января 2025 годана Автозаводской и Сормовско-Мещерской линиях. Сотрудники метрополитена надеются, что пассажиры будут бережно относится к оформлению.
Ранее сообщалось, что новогодние составы нижегородского метрополитена выйдут на линию 23 декабря
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