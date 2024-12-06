Особняк купца Деева отреставрировали в Выксе Общество

Фото: Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

Подрядчик завершил капремонт дома купца Деева, где располагается мировой суд Выксунского судебного района в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области.

Купеческий особняк расположен на улице Красная площадь, 33, литера А. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

В доме отремонтировали фасад, кровлю и инженерные коммуникации. В помещениях здания установили современные системы вентиляции, кондиционирования, смонтированы сети связи.

"Большое количество жителей района обращается к мировым судьям для решения тех или иных вопросов. И от того, в каких условиях находятся мировые судьи, во многом зависит и комфорт посетителей. В настоящее время судебные участки соответствуют нормам отправления правосудия", - отметил начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области Николай Щербаков.

Напомним, реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей.