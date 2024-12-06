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Нижегородские власти предоставят субсидии на лизинг и кредиты 32 компаниям

20 декабря 2024 17:58  [40] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подвело итоги конкурсного отбора по субсидированию процентной ставки по действующим кредитам и лизинговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Субсидии выплачиваются по программе "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" в дополнение к инструментам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"По результатам конкурсного отбора субсидии на лизинг оборудования и процентной ставки по кредитам получат 32 компаний на общую сумму более 121 млн рублей", - рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Претендовать на возврат процентов по кредитам могли предприятия обрабатывающих производств и легкой промышленности. Обрабатывающие предприятия смогут вернуть проценты за кредиты, которые они оформляли на реализацию инвестпроектов, а предприятия легкой промышленности – еще и на кредиты, взятые на пополнение оборотных средств.

"Дополнительные баллы в конкурсном отборе компании получали за рост объема отгруженной продукции, участие в нацпроекте "Производительность труда", оказание поддержки нижегородским участникам СВО через Фонд народного единства региона. По результатам конкурса субсидии на уплату первого взноса по лизингу получат 24 предприятия, восьми компаниям мы возместим проценты по кредитам", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Так, субсидии на лизинг оборудования получит, в частности, ПАО "МИЗ им. М.Горького" (производство мединструментов и оборудования), ООО "Сильва" (производство мебели) и АО "Промис", выпускающее упаковки. В свою очередь, субсидии на компенсацию процентов по кредитам будут предоставлены ООО "ТД имени Кондратова" (производство изделий народных художественных промыслов), ООО "Мягкий сон" (производство текстильных изделий) и ООО "Первая ткацкая фабрика", занимающееся производством тканей.

При этом получатели субсидий берут на себя обязательства увеличить оборот не менее чем на 10% в 2025 году.

Напомним, комплекс по выпуску компонентов для аэрокосмической отрасли построят в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

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Теги:
Промышленность Субсидии
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