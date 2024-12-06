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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кусаковке для ИЖС

21 декабря 2024 12:28  [134] Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Земельный участок площадью 807 кв. метров расположен на улице Изосимлевской. Договор аренды будет заключен на 20 лет.

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 144 тысячи рублей.

Торги пройдут 21 февраля 2025 года.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги два участка в Кусаковке для ИЖС, один - в марте, а второй - в сентябре.

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Теги:
Аукцион Земля
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