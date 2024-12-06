"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2024 16:38  [5] Новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в начале 2025 года
21 декабря 2024 15:52  [108] АПЗ и ННГУ подписали соглашение о сотрудничестве
21 декабря 2024 15:36  [140] Строительство школы завершилось на Украинской в Нижнем Новгороде
21 декабря 2024 15:26  [114] Нижегородские подарки увезут с собой юные жители ДНР, отдыхающие в нашем регионе
21 декабря 2024 13:12  [185] Нижегородская "Школа 800" вошла в число лучших образовательных брендов в России
21 декабря 2024 12:28  [196] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кусаковке для ИЖС
21 декабря 2024 10:30  [218] Проект здания поликлиники в Новинках прошел госэкспертизу
21 декабря 2024 09:47  [205] Уровень знания бренда "Национальные проекты России" достиг самой высокой отметки за три года
21 декабря 2024 08:58  [234] Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний"
21 декабря 2024 08:41  [219] "Бал для Героев": патриотический концерт прошел в Нижегородском индустриальном колледже
Общество

Новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в начале 2025 года

21 декабря 2024 16:38  [5] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в столицу Приволжья в первом квартале 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Новые кабинки для воздушной переправы сейчас на финальном этапе сборки, в первом квартале 2025 года ожидается их отгрузка и приемка в Нижнем Новгороде.

"Это значит, что уже в следующем году начнем решать вопрос очередей - количество кабинок будет увеличено вдвое, и за час канатная дорога сможет перевозить 1000 пассажиров вместо 500", - пояснил Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в последствие необходимо переоборудовать сами станции и сделать их комфортнее для пассажиров.

Напомним, на модернизацию канатной дороги к 2025 году будет выделено 700 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
15 февраля 2023 18:38  [1182] Концессионное соглашение на строительство канатки через Оку подписали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph