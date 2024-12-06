Новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в начале 2025 года Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в столицу Приволжья в первом квартале 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Новые кабинки для воздушной переправы сейчас на финальном этапе сборки, в первом квартале 2025 года ожидается их отгрузка и приемка в Нижнем Новгороде.

"Это значит, что уже в следующем году начнем решать вопрос очередей - количество кабинок будет увеличено вдвое, и за час канатная дорога сможет перевозить 1000 пассажиров вместо 500", - пояснил Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в последствие необходимо переоборудовать сами станции и сделать их комфортнее для пассажиров.

Напомним, на модернизацию канатной дороги к 2025 году будет выделено 700 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде.